『Classic Albums: Wish You Were Here Eng Sub Dts DVD 輸入盤【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 23分に出品され04月27日 20時 23分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Product Description Wish You Were Here was released in September 1975 as the follow up to Dark Side Of The Moon - a pretty hard act to follow but in many respects this amazing new album outshone its illustrious predecessor. Shine On You Crazy Diamond with its majestic introduction is arguably the finest recording in the entire Pink Floyd career. On this flawless album every track pulls its weight and the title track Wish You Were Here which was revived for Live 8 has gone on to achieve classic