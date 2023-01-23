『アークライト イーオンズ・エンド: 終わりなき戦い 完全日本語版 (1-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 49分に出品され03月25日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト イーオンズ・エンド: 終わりなき戦い 完全日本語版 (1-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1-4人

・プレイ時間 :60分

・対象年齢 :14才以上

・本体サイズ :280×280×90mm



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

イーオンズ・エンド:

終わりなき戦い

完全日本語版

(1-4人用

60分

14才以上向け)

ボードゲーム