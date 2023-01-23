『アークライト イーオンズ・エンド: 終わりなき戦い 完全日本語版 (1-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 02時 49分に出品され03月25日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト イーオンズ・エンド: 終わりなき戦い 完全日本語版 (1-4人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :1-4人
・プレイ時間 :60分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :280×280×90mm
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8216円
883 入札履歴
終了
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