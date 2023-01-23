『アークライト ゾンビサイド ウルフスブルク 完全日本語版 (1-10人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 35分に出品され03月05日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト ゾンビサイド ウルフスブルク 完全日本語版 (1-10人用 60分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・この商品は拡張セットです。プレイするためには、『ゾンビサイド ブラック・プレイグ』が必要です。
・プレイ人数 :1~10人
・プレイ時間 :60分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :305×305×80mm
【サイズ】
高さ : 8.38 cm
横幅 : 30.48 cm
奥行 : 30.48 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8215円
869 入札履歴
終了
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