子供のためのカジの建設，都市，模型，線路，機械，電力，技術機能，ブロック，部品，diy，おもちゃ，ギフト【年末の贈り物】

商品情報



お届け予定日は下記に記載あり。





タグ:全てカテゴリ, おもちゃ & ホビー, モデル構築, ブロック.



証明書番号: ED200513055C001

Ce: 証明書

ブロックサイズ: 小さなビルディングブロック (レゴと互換性)

バーコード: いいえ

証明: セリウム

性: 男女兼用

プラスチックブロックの形: 自動閉鎖煉瓦

プラスチックタイプ: ABS

モデル番号: SM331

警告: can not eat

素材: プラスチック

銘柄: leduo

を推奨年齢: 18 +,14 + y,6-12y

起源: Cn (原点)

Model Number: 21005 21006

Warning: DO NOT EAT

Classification: Assemblage

Feature1: Educational Toys,Birthday,Gift Toys,Christmas Gifts,Toy For Kids

Type: DIY Toys,Building Blocks Set

Function: Develop Intelligence,Creativity,Motor Skill