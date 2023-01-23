『黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 22分に出品され03月20日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園



【商品説明】

・【原材料名】黒豆日本産北海道産【使用方法】500ccの保温の効くポットなどに大さじ2杯の黒豆を入れ、沸騰したお湯を注ぎます。マグカップなどで飲む場合は大匙1杯を入れ、沸騰したお湯を注ぎます。3~5分程待つだけで出来上がりです。なお、飲んだ後の豆はダイエットの補助食品として召し上がれます。

・【商品名】黒豆茶 大粒【商品区分】食品・飲料【内容量】200g×6袋

・【店長の一言】飲み終わった後には、黒豆を食べちゃってください。腹持ちが良いのでダイエットの手助けになりますよ(^-^)

・開封後はお早めに召し上がりください。



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。