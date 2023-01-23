『黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 22分に出品され03月20日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,210円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【原材料名】黒豆日本産北海道産【使用方法】500ccの保温の効くポットなどに大さじ2杯の黒豆を入れ、沸騰したお湯を注ぎます。マグカップなどで飲む場合は大匙1杯を入れ、沸騰したお湯を注ぎます。3~5分程待つだけで出来上がりです。なお、飲んだ後の豆はダイエットの補助食品として召し上がれます。
・【商品名】黒豆茶 大粒【商品区分】食品・飲料【内容量】200g×6袋
・【店長の一言】飲み終わった後には、黒豆を食べちゃってください。腹持ちが良いのでダイエットの手助けになりますよ(^-^)
・開封後はお早めに召し上がりください。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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国産 100%エキナセア茶 2g×10パック×6袋セット ノンカフェイン 鳥取県または熊本県産 無農薬 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産 100%えごま茶 2g×10パック×6袋セット 無農薬 ノンカフェイン 島根県産 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
国産無添加100%焙煎玄米茶 風雅 ティーパック 7g×10パック×6袋セット 最高級 特A北海道ななつぼし 金華玄米 残留農薬ゼロ ノンカ
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麦茶 国産 むぎ茶160g(10g×16パック)×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
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黒豆茶 国産 大粒、北海道産 200g ×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
韃靼そば茶 国産 無農薬 化学肥料不使用 青森県 十和田産 300g×3袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 8210
落札価格8210円
188 入札履歴
終了
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