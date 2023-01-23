『COBRA(コブラ) KING MIM ウェッジ クローム ロフト角：56-10V N.S.PRO MODUS3 TOUR105 FLEX-【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 00時 01分に出品され05月02日 00時 01分に終了予定です。即決価格は8,195円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
COBRA(コブラ) KING MIM ウェッジ クローム ロフト角：56-10V N.S.PRO MODUS3 TOUR105 FLEX-
【商品説明】
・シャフト：N.S.PRO MODUS3 TOUR105 STEEL / FLEX-S
・ヘッド仕上げ：クロームメッキ仕上げ
・ヘッド：ステンレススチール MIM(金属射出成形
・日本仕様
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8195円
313 入札履歴
終了
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