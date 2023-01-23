『フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 19時 39分に出品され04月24日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
【商品説明】
・ガーデンラックは前後に差を付けた設計で、棚の間隔も十分に空けられるので、日当たりや風通しが良くて植物の生長をサポートし、管理も快適です。
・幅80?の3段棚で、花や観葉植物などの鉢植えをまとめて飾っていただけます。ハンガーポール・吊り棚も付いているので、スペースを立体的に使えますし、植物をおしゃれに飾れます。
・温もりがある天然木材を採用し、ナチュラルな雰囲気でどんな植物との相性も良く、グリーンや花の鉢を置くのにピッタリです。木材に「炭化処理」が施されていたため、防腐や防カビの効果があり、耐候性に優れています。
・自然素材なので、グリーンや美しい花と調和し、癒しの空間に仕上げられます。スタイリッ
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 102.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8193円
628 入札履歴
終了
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