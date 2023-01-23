『Ralph Lauren ダウンジャケット 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 18時 08分に出品され05月02日 18時 08分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質ダウン素材】

このジャケットは、Ralph Laurenの高品質なダウン素材を使用しており、寒い季節に最適です。軽量でありながら、優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

黒を基調としたシンプルでありながらスタイリッシュなデザイン。内側は鮮やかな赤色で、着用時にアクセントになります。



【実用的な機能】

フード付きで、外出時の防寒対策も万全。外側には便利なポケットがあり、収納力も兼ね備えています。



- ブランド: Ralph Lauren

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- 内側の色: 赤

- フード: あり

- ジッパー: フロントジッパー

- ポケット: 外側ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

ダウンジャケット

黒