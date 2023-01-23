『DULLY NA CAT ダリーナキャット DN-SCC 03 スタンド クラブケース ピンク（フード＆背面フック付きモデル）【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 07時 25分に出品され03月03日 07時 25分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DULLY NA CAT ダリーナキャット DN-SCC 03 スタンド クラブケース ピンク（フード＆背面フック付きモデル）



【商品説明】

・サイズ ：クラブ4-5本収納、46インチまで対応

・付属品 ：ショルダー、フード付

・素材 ：合成皮革

・重さ ：約1.5kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。