『スポーツ カステルバジャック ラウンドポーチ メンズ ゴルフ 7232181304 (40， シルバー(90))【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 10時 12分に出品され04月26日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他 ゴルフ用バッグ

【商品名】

カステルバジャック ラウンドポーチ メンズ スポーツ ゴルフ 7232181304 (40， シルバー(90))

CASTELBAJAC(カステルバジャック)



【商品説明】

・マチ幅：8cm

・横：24cm

・縦：14cm

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。