『スポーツ カステルバジャック ラウンドポーチ メンズ ゴルフ 7232181304 (40， シルバー(90))【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 10時 12分に出品され04月26日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,191円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフ用バッグ
【商品名】
カステルバジャック ラウンドポーチ メンズ スポーツ ゴルフ 7232181304 (40， シルバー(90))
CASTELBAJAC(カステルバジャック)
【商品説明】
・マチ幅：8cm
・横：24cm
・縦：14cm
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8191円
716 入札履歴
終了
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