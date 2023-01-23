『セラミックリングろ材 淡水・海水用 3.8L おまとめセット6個【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 05分に出品され03月21日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,192円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セラミックリングろ材 淡水・海水用 3.8L おまとめセット6個
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8192円
296 入札履歴
終了
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