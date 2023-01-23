『シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 日付 メタルバンド HG08-202 メンズ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 52分に出品され03月03日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 日付 メタルバンド HG08-202 メンズ ブラック
【商品説明】
・フル充電時持続時間 (24ヶ月)
・原産国:中国
・対象:メンズ
・日常生活用防水:10BAR
・電波受信機能 (日本標準電波・福島局/九州局)、畜光付き文字板(切分)・針、節電機能、過充電防止機能、充電警告機能、基準位置確認機能
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8190円
273 入札履歴
終了
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