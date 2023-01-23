『セイコー 掛け時計 【スタンダード】 花模様光沢 KX266L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 23分に出品され03月15日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セイコー 掛け時計 SEIKO kojima コジマヤフー コジマ電気
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落札価格8190円
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終了
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