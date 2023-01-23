『ホリスティック・レセピー 猫ライト 体重管理・去勢猫用 チキン＆ライス 15kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 00時 49分に出品され03月21日 00時 49分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ≪ホリスティック・レセピー 猫ライト 体重管理・去勢猫用 チキン＆ライス 15kg≫



猫ライトの特徴

体重管理を必要とする猫・去勢した猫に最適。

異なる繊維質を豊富に配合することで毛玉(ヘアボール)に配慮。



お徳用15kgサイズは 小分け包装ではありません！