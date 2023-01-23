『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XL サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 08分に出品され03月27日 20時 08分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XL サイズ
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×51×1cm
・本体重量:0.139kg
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 45.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
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終了
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