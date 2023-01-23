『驚異の防臭袋 BOS (ボス) 非常用 簡易トイレ セット 100回分 (Bセット)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 48分に出品され03月27日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

驚異の防臭袋 BOS (ボス) 非常用 簡易トイレ セット 100回分 (Bセット)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 37.29 cm

重量 : 4.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。