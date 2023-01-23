『PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse ニューグレイッシュ6色セット ジェルネイル 3g×6個【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 59分に出品され03月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse ニューグレイッシュ6色セット ジェルネイル 3g×6個
【商品説明】
・サイズ:3g×6個
・内容量:1セット
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 13.50 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8180円
664 入札履歴
終了
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