『PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse ニューグレイッシュ6色セット ジェルネイル 3g×6個【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 59分に出品され03月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,180円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PREANFA (プリアンファ) PREGEL Muse ニューグレイッシュ6色セット ジェルネイル 3g×6個



【商品説明】

・サイズ:3g×6個

・内容量:1セット



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。