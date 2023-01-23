『マキタ(Makita) BO4565 防じんミニサンダ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 20分に出品され03月23日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

メーカー型番:BO4565

電圧(V):単相交流100

電流(A):2.1

消費電力(W):200

本機寸法(mm):長さ219×幅112×高さ139



【商品説明】

圧倒的な低振動と研削力アップで抜群の作業性

三角パッド付で隙間やコーナー部の研削にも便利

握りやすいグリップ形状

アルミ製フットで高耐久

自己吸じん

集じん機接続可能(別販売品)

防じんカバー付スイッチ

交流・単相100V

パッド寸法:112×190mm、ペーパー寸法:96×96mm(三角タイプ)・114×102mm(四角タイプ)、マジックサンディングペーパー#60・#100・#150(三角タイプ[各2枚]・四角タイプ[各1枚])付

電流:2.1A、消費電力:200W、回転数:14，000[回転/分]

本機寸法:219×112×139mm(



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