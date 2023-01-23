『ZTWEDEN 40Pcs Doll Clothes and Accessories for 18 Inch Girl Doll Including【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 25分に出品され03月22日 01時 25分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 ZTWEDEN 40Pcs Doll Clothes and Accessories for 18 Inch Girl Doll Including 18 Baby Dolls Wear Clothes?Suit Dress Bikini Underwear Glasses Bag Necklace Bracelet Dog for 18 Inch Girl Baby Doll ブランド名 商品コメント Package includes: Totally 19 pieces 18-inch doll clothes (1 set of bikini clothes， 13 set of daily clothes and dress， 2 pieces velcro diapers underwear and 2 pieces simple underwear) each handmade clothes has original design with different pattern and colors.

The package also contains 20 pieces doll accessories such as big pearl necklace and pearl bracelet with cute rabbit， cute glasses， bags and some makeup tools for your baby girl bringing them happiness and life surprises.

These doll clothes usually suit for 18" baby girl dolls， 18 girl doll， new born baby dolls and other similar dolls. (Only clothes and accessories Dolls are not included)

High quality material with superior quality fabrics soft， breathable and washable. There are built to last and triple checked for sewing quality.

These doll clothes and accessories set is important for your kids’ development， let her imagination grow as they learn about nurturing her doll and for her favorite baby doll imitating mommy and daddy. This is a toy for kids 3 years and up not intended for real babies. Best gift for children， especially little girls. Suitable for parents to do some parenting practice and helpful for children to develop a good habit of self-reliance. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ゲーム、おもちゃ、ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 着せかえ人形

JANコード/ISBNコード 0631514391638

商品コード YS0000047439040151