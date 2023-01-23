『こたつ敷き布団 長方形 こたつ敷布団 おしゃれ デニム つむぎ 刺し子 和風 床暖房 ホットカーペット対応 190×260cm 3畳用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 51分に出品され03月14日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
10月15日まで、値下げセール！
〔サイズ〕
約190×260cm
繊維製品のために+5％、-3%の誤差が発生する場合がございます。
〔素材〕
素材:表地=綿100％
裏地=ポリプロピレン不織布100％(ドット滑り止め加工)
中材=(上層)中空ポリエステル綿100％ (下層)ウレタンフォーム10mm
〔配送につきまして〕
9845783
玄関先でのお渡しとなります。
本州・四国：送料無料
北海道：2，990円（１個につき）
九州：1，690円（１個につき）
※複数ご注文の場合：配送エリア×ご注文個数=送料合計金額
※沖縄・離島へのお届けは、別途中継費用がかかります。
※送料のかかるエリアへのお届けは、1，690円で自動計算されますが、当店にて上記の送料に変更をいたします。決済は当店確認後メールで、ご連絡いたします。
〔備考〕
40以下の水温で弱い手洗いで洗濯してください。（洗濯機は使用できません。）
干し方＝日陰のつり干し
※最大20回の分割払い・リボ払い・ボーナス一括払いが可能です。
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¥ 8113
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¥ 8106
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落札価格8176円
900 入札履歴
終了
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