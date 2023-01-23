こたつ敷き布団 長方形 こたつ敷布団 おしゃれ デニム つむぎ 刺し子 和風 床暖房 ホットカーペット対応 190×260cm 3畳用【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

10月15日まで、値下げセール！



〔サイズ〕

約190×260cm

繊維製品のために+5％、-3%の誤差が発生する場合がございます。



〔素材〕

素材:表地=綿100％

裏地=ポリプロピレン不織布100％(ドット滑り止め加工)

中材=(上層)中空ポリエステル綿100％ (下層)ウレタンフォーム10mm



〔配送につきまして〕

9845783

玄関先でのお渡しとなります。



本州・四国：送料無料

北海道：2，990円（１個につき）

九州：1，690円（１個につき）

※複数ご注文の場合：配送エリア×ご注文個数=送料合計金額

※沖縄・離島へのお届けは、別途中継費用がかかります。

※送料のかかるエリアへのお届けは、1，690円で自動計算されますが、当店にて上記の送料に変更をいたします。決済は当店確認後メールで、ご連絡いたします。



〔備考〕

40以下の水温で弱い手洗いで洗濯してください。（洗濯機は使用できません。）

干し方＝日陰のつり干し

※最大20回の分割払い・リボ払い・ボーナス一括払いが可能です。