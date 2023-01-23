『[モレスキン] ビジネスバッグ 13インチPC収納 撥水加工 ショルダーストラップ付 ET9NBDBH13 ノートブック デバイス バッグ ホリゾンタル 横型【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 02分に出品され03月14日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ダークグレー

表地: ポリエステル

収納可能サイズ: B5サイズ以下

ストラップの種類: ショルダー

留め具の種類: ジッパー

タテ26cmxヨコ35cmxマチ5cm

ポケットの数:3(外側1/内側2)

重量:370g

持ち手の全長:20cm

ショルダーストラップ付き(全長143cm)



ファッション:バッグ・スーツケース:ビジネスバッグ:メンズ

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [モレスキン]

ビジネスバッグ

13インチPC収納

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