『[モレスキン] ビジネスバッグ 13インチPC収納 撥水加工 ショルダーストラップ付 ET9NBDBH13 ノートブック デバイス バッグ ホリゾンタル 横型【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 02分に出品され03月14日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,171円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：ダークグレー
表地: ポリエステル
収納可能サイズ: B5サイズ以下
ストラップの種類: ショルダー
留め具の種類: ジッパー
タテ26cmxヨコ35cmxマチ5cm
ポケットの数:3(外側1/内側2)
重量:370g
持ち手の全長:20cm
ショルダーストラップ付き(全長143cm)
ファッション:バッグ・スーツケース:ビジネスバッグ:メンズ
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落札価格8171円
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