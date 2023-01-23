『シマノ(SHIMANO) PEライン オシア EX8 300m 1.5号 33.0lb マルチカラー PL-078L 釣り糸 ライン 3号【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 18時 51分に出品され03月23日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) PEライン オシア EX8 300m 1.5号 33.0lb マルチカラー PL-078L 釣り糸 ライン 3号



【商品説明】

・8Braid??p?????????

・?L???X?e?B???O??d??????u?g???u?????X?v?u????z???v?u????????v??????????????f???B

・?V?H?@TOUGH CROSS??p?B

・?f??:PE/?S??:300m/1.5??

・?}???`?J???[

・?????:33.0lb(15.0kgf)



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。