『シマノ(SHIMANO) PEライン オシア EX8 300m 1.5号 33.0lb マルチカラー PL-078L 釣り糸 ライン 3号【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 18時 51分に出品され03月23日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,170円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) PEライン オシア EX8 300m 1.5号 33.0lb マルチカラー PL-078L 釣り糸 ライン 3号
【商品説明】
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・?????:33.0lb(15.0kgf)
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 13.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8170円
261 入札履歴
終了
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