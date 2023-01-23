『笠井トレーディング 2x40mm 星空観賞用双眼鏡 CS-BINO 2x40【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 24分に出品され03月26日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 超広視野・星空観賞用双眼鏡

大抵の星座がひとつの視野にすっぽり入る24*の広視野

肉眼より１*２等級暗い星まで視認可能

全面ブロードバンドマルチコートによる高い透過率

眼鏡併用でも十分な視野確保可能 / わずか230gの超軽量仕様

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