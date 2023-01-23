『テント 4人用4面メッシュ窓設計＆耐水圧3500mmGedaster ワンタッチテント 二門の二窓 撥水加工 約240*240*160cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 06時 50分に出品され04月17日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,169円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テント 4人用4面メッシュ窓設計＆耐水圧3500mmGedaster ワンタッチテント 二門の二窓 撥水加工 約240*240*160cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 95.00 cm

重量 : 5.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。