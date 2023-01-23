『Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3+EDR搭載 イヤホン ヘッドセット イヤフォン LEDディスプレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 03時 42分に出品され04月05日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,168円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3+EDR搭載 イヤホン ヘッドセット イヤフォン LEDディスプレ



【商品説明】

・マイク付き



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。