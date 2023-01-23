コミー 安全ミラー 凸面ミラー SF35B スーパーオーバル【年末の贈り物】

商品情報

【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】

ミラー裏面色:ホワイト アーム色:ホワイト

ミラー材質:アクリル 本体サイズ:W350×H230mm 本体重量:480g

付属品:フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット

原産国:日本

屋外、雨風・直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。