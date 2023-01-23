『アル・ハラメイン マネジ ブランシュ EDP・SP 75ml 香水 フレグランス MANEGE BLANCHE AL HARAMAIN【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 07時 05分に出品され05月02日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2023年に発売されたレディス香水です。香りはオリエンタル・ウッディー・バニリックの香調がベース。オリエンタル・スウィートの典型的な一品にしあげられております。トップはオリエンタル・ノートやバニラなど。ミドルはサフランやパチョリなど。ラストはホワイト・ムスクやガイアック・ウッドなど。ほぼバニラ＆ウッディーなテイストで、スパイスをアクセントにしてオリエンタル感を出している感じです。とても濃くてロングラスティングなので、秋冬でもワンプッシュでよさそうです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ アル・ハラメイン マネジブランシュ オーデパルファム スプレータイプ 75ml ] 英語名[ AL HARAMAIN MANEGE BLANCHE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8162円
851 入札履歴
終了
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