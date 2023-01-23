『BEAUTME 化粧鏡 女優ミラー 卓上/壁掛け両用 ハリウッドミラー 3色照明モード 明るさ調節可能 13個Led電球付き 485×185【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 22分に出品され03月28日 06時 22分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BEAUTME 化粧鏡 女優ミラー 卓上/壁掛け両用 ハリウッドミラー 3色照明モード 明るさ調節可能 13個Led電球付き 485×185
【商品説明】
・【13個led電球＆明るさ調整】鏡の周りに13個のledライトがついており、影をつけることなく均等に顔を明るく照らします。目や肌にやさしい女優ライトを採用し、長時間のメイクをしても不快な感じはしません。無段階調光機能でその場の照明状況によりライトの明るさを好きなように調整できます。（省エネ）
・【3色モード＆タッチ制御】寒色(昼光色)と暖色(電球色)と自然色の３種ライトモード機能がついており、お出かけの時間や場所に合った調色に変えることができます。タッチボタンで、電源のオン/オフを制御できます。明るさメモリー機能により消灯前の明るさを記憶、一度消しても好みの明るさで再点灯できます。
・【女優ミラ
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 3.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8158円
33 入札履歴
終了
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