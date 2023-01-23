『ウノフク トートバッグ ブラック サイズ/タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 02時 39分に出品され03月08日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウノフク トートバッグ ブラック サイズ/タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・持ち手の全長:33cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:750g



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ウノフク

トートバッグ

ブラック

サイズ/タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm