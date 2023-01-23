『ウノフク トートバッグ ブラック サイズ/タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 02時 39分に出品され03月08日 02時 39分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウノフク トートバッグ ブラック サイズ/タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ40cmxマチ10cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・持ち手の全長:33cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:750g
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 41.60 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8156円
962 入札履歴
終了
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