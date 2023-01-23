『タカショー(Takasho)ウッドバレルプランター460 TKR-01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 12分に出品され03月12日 22時 12分に終了予定です。即決価格は8,155円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
通気性、水はけが良いので植物にやさしい。優れた通気性 + 腐食防止。商品構成：完成品
タカショー(Takasho)ウッドバレルプランター460 TKR-01
¥ 8155
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ダークグレー〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕
¥ 8155
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ベージュ〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕
¥ 8155
〔20個セット〕 舟形 植木鉢/プランター 〔20型 ホワイト〕 約幅20cm 軽量 リッチェル ボタニー バルカボール 〔園芸用品〕
¥ 8155
スリット鉢 プラ鉢 15ｃｍ ロングタイプ 100個
¥ 8155
Sungmor 植木鉢 大型 水生植物 ガーデン 置物 飾り 金魚鉢 カメ 飼育 ベージュ
¥ 8154
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 女神
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGC ガーデンクリーム WSF902-GC
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はUB アンバーブラウン WSF902-UB
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGB ガーデンブルー WSF902-GB
¥ 8154
HRS ガーデンボックス 屋外 プランターボックス 大型 組立式 プラスチック製 園芸 鉢植え入れ ベランダ・屋上・庭 (花、植物、野菜) 栽培ボックス ホワイト (浅
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGG ガーデングリーン WSF902-GG
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はUB アンバーブラウン WSF902-UB
¥ 8154
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はGC ガーデンクリーム WSF902-GC
¥ 8154
タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm
¥ 8154
プランター タカショー ベジトラグ ウォールハガー 底面給水キット コンパクト用 VGT-WHW04 ブラック 水やり 簡単設置 野菜 花
¥ 8154
HRS 突っ張り式 プランターラック フラワースタンド 室内プランター棚 室内花台 吊り下げ植物 観葉植物置き台 鉢スタンド 鉢置台 伸縮可能 (横幅157*270*高さ230
¥ 8154
彩かSAIKA アンティーク調 雨樋(あまどい) レインチェーン UumbrellaX20個連結 屋根にかけるフック付き CMI-122
¥ 8154
落札価格8155円
769 入札履歴
終了
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