『ニチネン 温水 冷水ウォーターサーバー 2L 市販ペットボトル専用 おいしさポットMINI HWS-201A【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 01時 24分に出品され03月18日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,153円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー

冷水能力：【内蔵冷水槽容量】500ml 【設定温度】約10〜15（初回冷却所要時間約60分）

温水能力：【内蔵温水槽容量】670ml 【設定温度】約85〜95（初回加温所要時間約10分）

サイズ：280×290×340mm

ボトルの口径φ25mm、28mmどちらも使用可