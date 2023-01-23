『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ 2018ダークピンク 犬用 60【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 12時 02分に出品され03月11日 12時 02分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フィンランド・ポムッパが作るフリースセーター。 柔らかくて伸縮性があるので動きやすい! ! Jumppa Pomppaは 背中部分は上質なフリースを採用しており、 お腹周りは伸縮性がある生地を採用している。 軽くて、伸縮性があるのでとても着せやすく、 何よりとても動きやすい。 ちょっとしたお出掛けに! ! レインコートの下に着るとすごく温かいはず! ! 動きやすくて、軽いJumppaだが、 上部は ...
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落札価格8152円
87 入札履歴
終了
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