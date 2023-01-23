『ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ブラックロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 07時 09分に出品され04月18日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ブラックロゴ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 40.40 cm

奥行 : 47.40 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヘム

リュックサック

マーティー

ボックスタイプ

23L

レディース

ブラックロゴ