『ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ブラックロゴ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 07時 09分に出品され04月18日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘム リュックサック マーティー ボックスタイプ 23L レディース ブラックロゴ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 47.40 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
695 入札履歴
終了
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