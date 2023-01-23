『ログラック スライド式 2×4ログラック 追加サイドパネル PA8315R-3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 14時 19分に出品され03月31日 14時 19分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
薪をストックしておくためのログラックの追加パーツ!下記は営業日で数えての出荷目安、ご注文後2〜6営業日後の出荷となります
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落札価格8151円
476 入札履歴
終了
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