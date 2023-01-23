『Gopune メンズ アウトドア ジャケット 裏ボア ハイキングウェア 多機能登山服 ジョギング アウター スキーウェア 防水 ジャンパー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 07時 28分に出品され03月12日 07時 28分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gopune メンズ アウトドア ジャケット 裏ボア ハイキングウェア 多機能登山服 ジョギング アウター スキーウェア 防水 ジャンパー



【商品説明】

・ご注意：※撮影時の光、モニタの明るさ等の違いにより、多少色味が写真と異なる場合がありますのでご了承ください。 ※機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。

・メイン素材: 100% ポリエステル

・収納便利：両側のポケットがファスナー付きで、小物紛失防止、携帯電話などデジタル商品の収納にも便利です。

・着用シーン：登山、アウトドア、スポーツ、釣り、スキー、スノーボード、キャンプ、バイク、サイクリング、 ツーリング、トレッキング、サバイバルゲーム、クロスカントリー、フィッシング、撮影、通勤、運動、野外作業について



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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