『大日製罐 DIC クリーンマット グリーン CM-S940G 600mmx900mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 20分に出品され03月22日 02時 20分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。使用後フィルムは、焼却処分できます。粘着力：２．５５±０．５（Ｎ/２５mm）