Corgi 1/36 コーギー アストンマーチン DB5 007 NO TIME TO DIE ボンドカー ASTON MARTIN DB5【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Corgi 1/36 コーギー アストンマーチン DB5 007 NO TIME TO DIE ボンドカー ASTON MARTIN DB5



【商品説明】

・CORGIダイキャスト製モデルカー

・Corgi 1/36 コーギー アストンマーチン DB5 007 NO TIME TO DIE ボンドカー ASTON MARTIN DB5 CC04314

・カラー:シルバー

・ジェームズボンドのボンドカー

・スケール:1/36



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 9.90 cm

奥行 : 18.10 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。