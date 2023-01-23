『NXstyle ガーデンルーフEセット RKN-E 9900779【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 07時 15分に出品され04月24日 07時 15分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お届け先が北海道・沖縄・離島の場合は、追加送料が発生する場合がございます。その際は、ご注文確認後に別途料金をご案内させていただきます。】＿＿＿＿ガーデンルーフと接着剤ナルシルバーミニのセットです。このセットで手軽に長方形の花壇を組み立てられます。地中海沿岸の古びた街並みをイメージしたちょっぴり可愛い花壇ブロック。玄関や庭園の足下を、優しく、ファンタジックな趣にしてくれるガーデンアイテムです。 製造国:中国(接着剤:日本) 素材・材質:【ガーデンルーフ】コンクリート 重量:【R-S】約3.3kg【R-C】約1.6kg 成分:【ナルシルバーミニ】水性接着剤 内容量:【ナルシルバーミニ】350g 仕様:【ナルシルバーミニ】使用期限:製造日より1年間溶剤不使用 セット内容:R-S×2個R-C×4個ナルシルバーミニ×1個 4906161581227
ダルトン(Dulton) フタ付きゴミ箱 レッド 45L 100-146RD
¥ 8142
香蘭社 花器 瑠璃 21cm R1087-NU7
¥ 8141
山下工芸 花器 つる草 φ19×H24.5cm 有田焼 8寸姫型 花瓶 木箱入 45027710
¥ 8141
LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ22cm GROOVE(グルーブ) G1498-22-171
¥ 8141
カッチャナイン ノーヴェ CACCIA9 NOVE 58056 NN K4 magnet マグネット フラワーベース 花瓶 花びん ガラスベース ニュアンスカラー 一輪挿し ドライフラワー
¥ 8141
能作 そろり - S - 銀 〔真鍮〕 505040
¥ 8141
ダルトン(Dulton) フタ付きゴミ箱 グリーン 45L PLASTIC TRASH CAN 100-146
¥ 8141
ダルトン(Dulton) フタ付きゴミ箱 レッド 45L 100-146RD
¥ 8141
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 40 cm 幅 15 cm 大きい 2300010
¥ 8140
ナハトマン Nachtmann ペタル オーバルベース 22cm 花瓶 88335 Petals Oval vase フラワーベース イン
¥ 8140
ナハトマン Nachtmann ペタル オーバルベース 22cm 花瓶 88335 Petals Oval vase フラワーベース イン
¥ 8140
FOYER 割れない 花瓶 フラワーベース ポリカーボネート おしゃれ 高さ 50 cm 幅 12 cm 大きい 2300007
¥ 8140
LSA (エルエスエー) WICKER VASE H20 TAUPE ブラウン W7xD7xH20cm
¥ 8140
HOLMEGAARD ホルムガード PRIMULA プリムラ オーバルベース アンバー 12.5cm 4340399 花瓶
¥ 8140
iittala Alvar Aalto Collection Aalto bowl 75mm seablue
¥ 8140
HOLMEGAARD ホルムガード PRIMULA プリムラ オーバルベース アンバー 12.5cm 4340399 花瓶
¥ 8140
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 28cm スフィア ベース 95639
¥ 8138
和田菁竺(Wada Seijiku) 花籠 白 サイズ:縦19.4x横18.6x高さ27.2cm 手付置籠
¥ 8138
落札価格8142円
46 入札履歴
終了
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