『NXstyle ガーデンルーフEセット RKN-E 9900779【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 07時 15分に出品され04月24日 07時 15分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お届け先が北海道・沖縄・離島の場合は、追加送料が発生する場合がございます。その際は、ご注文確認後に別途料金をご案内させていただきます。】＿＿＿＿ガーデンルーフと接着剤ナルシルバーミニのセットです。このセットで手軽に長方形の花壇を組み立てられます。地中海沿岸の古びた街並みをイメージしたちょっぴり可愛い花壇ブロック。玄関や庭園の足下を、優しく、ファンタジックな趣にしてくれるガーデンアイテムです。 製造国:中国(接着剤:日本) 素材・材質:【ガーデンルーフ】コンクリート 重量:【R-S】約3.3kg【R-C】約1.6kg 成分:【ナルシルバーミニ】水性接着剤 内容量:【ナルシルバーミニ】350g 仕様:【ナルシルバーミニ】使用期限:製造日より1年間溶剤不使用 セット内容:R-S×2個R-C×4個ナルシルバーミニ×1個 4906161581227