『スリーブ 五等分の花嫁 ブシロード ハイスリーブコレクション【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 07時 59分に出品され03月16日 07時 59分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリーブ 五等分の花嫁 ブシロード ハイスリーブコレクション



【商品説明】

・スリーブ 五等分の花嫁 ブシロード ハイスリーブコレクションです。

CMR-X0B36J5WSG

【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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