『[かばん創庫] [ハートメイドファクトリー] ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック ビジネスバッグ スリム 薄型 A4 PC対応 STYLISH FY-0896 レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 15分に出品され03月15日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名：HEART MADE FACTORY リュックサック FY-0896

商品の種類：リュックサック

素材：ポリコーティング

サイズ：約W26×H40×D10cm

重量：約540g

ポケットの数：【前面】ポケット3個【内部】ポケット5個【頂上】ポケット1個



※サイズや重さは測定方法によって異なる場合がございますので、目安としてご覧ください。

※商品の写真は、撮影の状況により、実際の商品と色合いなどが若干異なる場合がございます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [かばん創庫]

[ハートメイドファクトリー]

ビジネスリュック

リュック

メンズ

リュックサック

ビジネスバッグ

スリム

薄型

A4

PC対応

STYLISH

FY-0896

レッド