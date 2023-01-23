『シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 日付 メタルバンド HG08-202 メンズ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 08時 56分に出品され03月19日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シチズン Q&Q 腕時計 アナログ 電波 ソーラー 防水 日付 メタルバンド HG08-202 メンズ ブラック



【商品説明】

・フル充電時持続時間 (24ヶ月)

・原産国:中国

・対象:メンズ

・日常生活用防水:10BAR

・電波受信機能 (日本標準電波・福島局/九州局)、畜光付き文字板(切分)・針、節電機能、過充電防止機能、充電警告機能、基準位置確認機能



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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