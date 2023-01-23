『デオトイレ 猫用 シート 複数ねこ用 消臭・抗菌シート 48枚（8枚×6袋） おしっこ ペット用品 ユニチャーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 19分に出品され03月26日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デオトイレ 猫用 シート 複数ねこ用 消臭・抗菌シート 48枚（8枚×6袋） おしっこ ペット用品 ユニチャーム



【商品説明】

・ニオわない＆キレイ続く



【サイズ】

高さ : 24.30 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 3.35 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。