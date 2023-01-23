『高枝切り 電動チェーンソー 充電式 マキタ バッテリー互換 コードレス ハンディ チェーンソー 両用式 軽量 女性用 着脱式ポール 高枝切りバサミ 枝切ばさみ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 07時 57分に出品され04月05日 07時 57分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お客様からいただいた多くのリクエストにお応えして開発されました。

とにかく軽い、長い、スピーディ「高枝電動のこぎり ライト」

長さ1.3m-2.2m選択可能、2.75kgの軽量。

軽量小型モーターでも驚きのパワーとスタミナを実現しました。

最大径20cmの太枝も切断可能なパワフルさであります。

直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるスタミナです。

もちろん初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実です。※無負荷作動時の実測。





モデル：DDGJ113

バッテリ：2４V 4.0Ahリチウムイオン

ポールの長さ：130cm-220cm選択可能

ガイドバータイプ：6”

充電時間：4-４.5時間

充電当たりの連続作業時間：25-50分

チェーソースピード（無負荷時）：6m/s

切削厚さ：15*15cm

切削径：15cm



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