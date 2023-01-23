『マリンメイト 水産パーカー F-9035P ブルー （レインコート 合羽） L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 11時 16分に出品され03月04日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,135円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マリンメイト 水産パーカー F-9035P ブルー （レインコート 合羽） L
【商品説明】
・生地厚0.39～0.4mmの国内メーカーの生地を使用
・素材構成: 表: 100% 合成繊維(塩化ビニル); 裏: 100% ポリエステル
・耐油・耐寒・防水機能に優れ破れにくく丈夫
・高周波ウエルダー加工で完全防水加工を実現
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8135円
636 入札履歴
終了
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