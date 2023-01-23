『香水 ドルチェ＆ガッバーナ DOLCE＆GABBANA D&G ライトブルー オーインテンス EDP SP 100ml Light Blue Eau Intense 送料無料 フレグランス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 54分に出品され04月04日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,133円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
for woman
官能的な爽やかさを独創的なアクセントによって一新。
さらに魅了的で力強く、余韻が続くフレグランスに変化させながら地中海のブルーをより色濃く表現しました。
鮮明なレモンと清々しいグラニースミスアップルの香りが紡ぎ出す、シャープで魅力的な香りで幕開けます。
果実と花々の香り思わせる香りに、マリーゴールド、ジャスミンペダルの香りが溶け合い、まるで波の様に広がるミドルへと続きます。
ラストは艶やかなアンバーウッドと貴重なムスクの香りがもたらす特徴的な余韻が太陽の光を浴びた肌になじみ、いきいきとした官能的な香りの軌跡を描きます。
トップ：レモン、グラニースミスアップル
ミドル：マリーゴールド、ジャスミン
ラスト：アンバーウッド、ムスク
ミュウミュウ MIUMIU ミュウミュウ オードパルファム EDP SP 50ml 【香水】【あすつく】
¥ 8131
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¥ 8128
アニックグタール 香水 アニックグタール ニンフェオ ミオ (2016年限定ボトル) EDT・SP 100ml NINFEO MIO ANNICK GOUTAL
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アニックグタール 香水 アニックグタール ニンフェオ ミオ (2016年限定ボトル) EDT・SP 100ml NINFEO MIO ANNICK GOUTAL 新品 未使用
¥ 8128
アニックグタール 香水 アニックグタール ニンフェオ ミオ (2016年限定ボトル) EDT・SP 100ml NINFEO MIO ANNICK GOUTAL
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落札価格8133円
567 入札履歴
終了
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