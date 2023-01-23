香水 ドルチェ＆ガッバーナ DOLCE＆GABBANA D&G ライトブルー オーインテンス EDP SP 100ml Light Blue Eau Intense 送料無料 フレグランス【カレンダー 2025の人気アイテム】

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for woman

官能的な爽やかさを独創的なアクセントによって一新。

さらに魅了的で力強く、余韻が続くフレグランスに変化させながら地中海のブルーをより色濃く表現しました。

鮮明なレモンと清々しいグラニースミスアップルの香りが紡ぎ出す、シャープで魅力的な香りで幕開けます。

果実と花々の香り思わせる香りに、マリーゴールド、ジャスミンペダルの香りが溶け合い、まるで波の様に広がるミドルへと続きます。

ラストは艶やかなアンバーウッドと貴重なムスクの香りがもたらす特徴的な余韻が太陽の光を浴びた肌になじみ、いきいきとした官能的な香りの軌跡を描きます。

トップ：レモン、グラニースミスアップル

ミドル：マリーゴールド、ジャスミン

ラスト：アンバーウッド、ムスク