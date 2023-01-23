『北欧アニマル グリーン 5点セット キルティング 入園・入学基本セット レッスンバッグQ・シューズバッグQ・体操服入れ・お弁当箱入れ・コップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 17時 04分に出品され05月02日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
北欧アニマル グリーン 5点セット キルティング 入園・入学基本セット レッスンバッグQ・シューズバッグQ・体操服入れ・お弁当箱入れ・コップ
【商品説明】
・【サイズ】１．レッスンバッグ(キルティング)：幅 約40cm×高さ 約30cm（持ち手の高さ 約10cm）２．シューズバッグ(キルティング)：幅 約20cm×マチ 約4cm×高さ 約30cm（持ち手の高さ 約11cm）３．巾着(大)：幅 約28cm×高さ 約34cm４．巾着(中)：幅 約26cm×マチ 約10cm×高さ 約19cm５．巾着(小)：幅 約16cm×マチ 約8cm×高さ 約15cm※商品のサイズは全て、平置きの状態で測定しております。※マチがある商品は、高さの測定にマチは含んでおりません。
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 25.90 cm
奥行 : 34.30 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8131円
44 入札履歴
終了
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