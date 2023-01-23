『TOSHIBA(東芝) CDラジオ TY-C250-W (ホワイト)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 16時 12分に出品され04月13日 16時 12分に終了予定です。即決価格は8,129円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1)スリムモデルCDラジオ・ホワイト TY-C250(W)

・CDプレーヤー部 チャンネル数:2チャンネルステレオ サンプリング周波数:44.1kHz メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク) ラジオ部