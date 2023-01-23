『KADS 35000RPM 電動ネイルファイル ネイルドリルマシン USB充電 ジェルネイルのオフなどにも最適 電動ジェルネイルオフ ビット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 11時 19分に出品され04月14日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,125円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KADS 35000RPM 電動ネイルファイル ネイルドリルマシン USB充電 ジェルネイルのオフなどにも最適 電動ジェルネイルオフ ビット



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。