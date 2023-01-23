『釣り竿 ツリング モンキー(turingmonkey) ツリモン モバイルトラウトII 56UL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 03時 07分に出品され03月21日 03時 07分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トラウトロッド

【商品名】

ツリング モンキー(turingmonkey) ツリモン モバイルトラウトII 56UL



【商品説明】

・仕舞寸法: 43cm

・使用材料:カーボン繊維90%/ガラス繊維10%

・使用樹脂/エポキシ樹脂

・先径: 1.0mm/元径: 8.5mm

・標準自重: 93g

・継数: 5本

・適合ライン(lb): 2~6

・適合ルアー: 1~6g



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。