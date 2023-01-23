『ブリーフィング 公式正規品 SCOPE BOX POUCH BRG191A20 Scope MULTICAM BLACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 14時 21分に出品され04月23日 14時 21分に終了予定です。即決価格は8,121円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィング 公式正規品 SCOPE BOX POUCH BRG191A20 Scope MULTICAM BLACK



【商品説明】

・タテ13cmxヨコ10cmxマチ4cm

・ポケットなし

・メイン素材: 1000デニールコーデュラナイロン

・留め具の種類: マグネット

・表地: 1000デニール コーデュラナイロン

・重量:80g



【サイズ】

高さ : 4.83 cm

横幅 : 11.18 cm

奥行 : 13.97 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。